Haberler Haberler KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? | En güzel, en anlamlı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları 2022

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? | En güzel, en anlamlı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları 2022

Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. Bu yıl 96. kez kutlanan Kabotaj Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığı ve anlamı ise araştırılıyor. Peki, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte en güzel, en anlamlı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 14:30
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? | En güzel, en anlamlı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları 2022

Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemi gündemde yerini aldı, 96. yıldönümü kutlanan 1 Temmuz Deniz ve Kabotaj Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığı araştırılmaya başladı. Çeşitli etkinliklerle ülkenin dört bir yanında kutlanan Kabotaj Bayramı'na özel en güzel mesajlar; Deniz ve Kabotaj Bayramı'na dair merak edilenler haberimizde...

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına verilen isimdir. Büyük Türkçe Sözlük, kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak karşılamaktadır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre, Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu yasa 1926 senesinde 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği için, bu tarih, 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

Daha sonra bu kabotaj kelimesinin yanına denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı halini aldı. 2007 yılından bu yana Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu özel günde, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı.

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI

  • ''Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.'' - Mustafa Kemal Atatürk
  • " Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. "Mustafa Kemal Atatürk
  • ''Mavi Vatan'' ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
  • Üç tarafı denizle çevrili olan, bir de iç denizi olan, halkın % 70'inin,denizcilerinin de % 60'ının yüzme bilmediği sevgili ülkemin Kabotaj Bayramı kutlu olsun
  • Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı" kutluyoruz.
  • Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun
  • Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
  • Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun!
  • Türk denizlerinde, Türk'ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

DİĞER
Güzel voleybolcu Zehra Güneş ve sevgilisi tekne pozlarıyla düşman çatlattı! Beyazlar içinde aşka geldiler!
Özel Haber | Celta’dan ayrıldı, Aslan’a imza atıyor…
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer hedefi boşa çıktı!
Fırtına'ya İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - DOLAR/EURO/STERLİN
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU
ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Zamlı asgari ücret ne zaman yatırılacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin gözdesi artık serbest! F.Bahçe'nin gözdesi artık serbest! 14:20
F.Bahçe'den kadın basketbola transfer F.Bahçe'den kadın basketbola transfer 13:42
Beşiktaş golcü bombasını patlattı! Anlaşma... Beşiktaş golcü bombasını patlattı! Anlaşma... 13:16
F.Bahçeli yıldız Barça'ya transfer oldu! F.Bahçeli yıldız Barça'ya transfer oldu! 13:13
Başakşehir'den 18'lik transfer Başakşehir'den 18'lik transfer 13:04
Nuggets'tan Nikola Jokic'e servet! Nuggets'tan Nikola Jokic'e servet! 12:34
Daha Eski
Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu! Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu! 12:24
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer hedefi boşa çıktı! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer hedefi boşa çıktı! 12:03
Fırtına'ya İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! Fırtına'ya İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası! 11:54
Süper Lig devi transferi bitirdi! Süper Lig devi transferi bitirdi! 11:26
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 11:05
Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta? 10:57