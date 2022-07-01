DOLAR NE KADAR OLDU? 1 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

1 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 16,74 (Alış) - 16,75 (Satış)

EURO: 17,50 (Alış) - 17,52 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,18 (Altın) - 20,29 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 966,96 (Alış) - 967,14 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.581,00 (Alış) - 1.598,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.157,00 (Alış) - 3.196,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.314,00 (Alış) - 6.369,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.445,00 (Alış) - 6.542,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.33 itibariyle alınmıştır.