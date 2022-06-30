Haberler Haberler SON DAKİKA: MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka açıklaması...

SON DAKİKA: MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka açıklaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının ilk kez tespit edildiğini ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti. Koca, vakanın 37 yaşında olduğunu ve bağışıklık sistemi yetersizliği yaşadığını da açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:14 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 10:15
SON DAKİKA: MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vaka açıklaması...

Dünyada son dönemde en çok konuşulan virüs tiplerinden biri de maymun çiçeği... Türkiye'de bugüne kadar saptanmamış olan bu virüsle ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili Türkiye'de ilk kez vaka görüldüğünü sosyal medyada attığı şu tweet ile duyurdu:

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü Monkeypox hastalığına neden olur.

Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Monkeypox ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir.

Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

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