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KPSS-2022/1 Tercih kılavuzu | KPSS tercih işlemleri nasıl yapılır?

KPSS tercihleri için süreç başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS-2022/1 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS-2022/1 erişimi açılmasıyla adaylar, belirli kadrolara yerleşebilmek dahilinde tercihlerini yapmaya başladı. Birçok aday da kılavuz ekranına ulaşmaya çalışıyor... KPSS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılacağına dair bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:18
KPSS-2022/1 Tercih kılavuzu | KPSS tercih işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS için tercihler bugün itibariyle başladı. 30 Haziran 2022'de başlayan KPSS tercihleri 7 Temmuz 2022'de sona erecek.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri KPSS 2022/1 tercih kılavuzuna göre ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar tercih yapabilmek için sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapacaktır.

KPSS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR? KPSS TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS tercih ücreti 30 TL. Bu ücret Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden ücret ödemesi yapabilirsiniz.

KPSS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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