Haberler Haberler BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?' ve 'Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?' sorularının yanıtını beklerken Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 00:59 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 01:00
BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne kadar kaç TL olarak yatacak? İşte bu soruların cevabı...

Haziran ayının son günlerinde milyonlarca emekli vatandaş 'Emekli ikramiyesi ne kadar?' ve 'Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?' sorularına yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HER YIL 2 KEZ ÖDENİYOR

Emekliler her yıl hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi, 'Emekli bayram ikramiyesi' adı altında ödeme alıyor. Her emekli maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bayram ikramiyesi alıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Yasa ilk çıktığı zaman 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi 2021 yılında yüzde 10 zam alarak 1.100 TL olarak ödendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

2022 bayram ikramiyesi ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı sonunda ödendi. 2022 yılının ikinci emekli ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesi yine 1.100 TL olarak hesaplara geçecek.

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