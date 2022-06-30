BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA - Binlerce emeklinin gözü Kurban Bayramı'na çevirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli vatandaşlarımıza müjdeli haberi verdi. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şu şekilde olacak:

SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, emekli sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.