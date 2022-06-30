Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 📌 | Asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklayacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 📌 | Asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklayacak?

Son dakika asgari ücret zammı haberi: Asgari ücrette gözler çıkacak karara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına çevirildi. Asgari ücret tespit komisyonu ile Bakan Vedat Bilgin 29 Haziran'da toplanmıştı ve 30 Haziran'da da karara bağlamak üzere tekrar toplanılacaktı. Asgari ücret temmuz zammı büyük merakla bekleniyor. Hem çalışanlar hem iş verenler için kritik gün bugün. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret komisyon kararı ne? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:43
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 📌 | Asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklayacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERİ - Çalılan ve işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret zam kararının 30 Haziran itibariyle karara bağlanması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor. TÜİK'in enfolasyon verilerinin ardından birçok kişi temmuz ayında yapılacak asgari ücret ara zammı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmeleri ardından açıklaması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK? İŞTE O ORANLAR...

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, asgari ücrette zam oranının yüzde 20-25 olması bekleniyor.

YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA

  • 6004,80 TL (brüt)
  • 5104 TL (net)

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA

  • 6255 TL (brüt)
  • 5316.75 (net)

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK ENFLASYON AÇIKLAMASI

Asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Enflasyon var ama biz üreterek, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim başlattığımız komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız"

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