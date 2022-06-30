Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET 2022 TEMMUZ ZAMMI 💥 | Asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da...

ASGARİ ÜCRET 2022 TEMMUZ ZAMMI 💥 | Asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da...

Asgari ücret ne kaar son dakika 2022 - Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çavirildi. Asgari ücret zammı ile ilgili birçok detay sosyal medyada ve arama motorlarında sorgulanıyor. Çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret temmuz zammı için Bakan Vedat Bilgin ve tespit komisyonu bugün karara varacak. NATO görüşmeleri ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Arama motorlarında sorgulama yapanlar, "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?, net asgari ücret 2022, asgari ücret 2022 2. zam ne kadar?, 2022 asgari ücret hesaplama" gibi ifadelerle konuyu araştırıyor. İşte asgari ücrete dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 13:00
ASGARİ ÜCRET 2022 TEMMUZ ZAMMI 💥 | Asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret temmuz zammı açıklandı mı? Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERİ - Çalılan ve işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret zam kararının 30 Haziran itibariyle karara bağlanması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor. TÜİK'in enfolasyon verilerinin ardından birçok kişi temmuz ayında yapılacak asgari ücret ara zammı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmeleri ardından açıklaması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili detaylar haberimizde...

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ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK? İŞTE O ORANLAR...

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, asgari ücrette zam oranının yüzde 20-25 olması bekleniyor.

YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA

  • 6004,80 TL (brüt)
  • 5104 TL (net)

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA

  • 6255 TL (brüt)
  • 5316.75 (net)

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK ENFLASYON AÇIKLAMASI

Asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Enflasyon var ama biz üreterek, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim başlattığımız komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız"

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ İKRAMİYESİ VE DİĞER TÜM HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

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