Haberler Haberler SON DAKİKA: Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5

SON DAKİKA: Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 15.05 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 22.04'te gerçekleştiği belirlendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 22:42
SON DAKİKA: Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Helimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 22.04'te yaşanan depremin derinliği 15.05 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin çevre illerden de hissedildiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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