SON DAKİKA: Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Helimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 22.04'te yaşanan depremin derinliği 15.05 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin çevre illerden de hissedildiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.



