SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için flaş açıklama! Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 zammı açıklaması

Asgari ücret zammı ile ilgiili sıcak gelişme... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ara zam konusunda bir süredir devam eden gayri resmi görüşmeler bugün başladı.

Bakan Bilgin, "asgari ücret zammı ne zaman belli olacak" sorusuna yanıt niteliğinde bir mesaj vererek, "Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını umuyorum" dedi.

Peki asgari ücret zam senaryoları nasıl? Temmuz asgari ücret zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?





BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınırlı değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı. Çalışanları enflasyon karşısında korumaz görevimizdir." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakan Bilgin, "Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.





ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katıldı.

Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işvereni gözeten bir yöntem olacağını ifade ederken, SGK primlerinde esneklik yapılarak ek zammın devlet tarafından desteklenmesinin önünün açılacağını mesajını verdi.

Buna göre, asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin en az yarısının devlet tarafından üstlenilmesi, burada oluşacak farkın işveren tarafından asgari ücrete yansıtılması seçeneği öne çıkıyor.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak 4.253 liraya çıkarıldı. Asgari ücretten gelir vergisi kesintisi sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek, üst sınır da 2 yıl olacak.





ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.

❓ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR, MAAŞLAR KAÇ TL OLUR?

2022 Ocak ayı itibarıyla geçerli asgari ücret 4.253 Türk Lirası. Bu durumda asgari ücrete;

%25 zam gelirse maaşlar 5.316 TL

%30 zam gelirse maaşlar 5.528 TL

%35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL

%40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL

%45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL

%50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL olacak.





❓6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET 6.989,1

SGK PRİMİ %14 978,47

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89

KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36

NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72