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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022 - LGS sınav sonucu için tıklayın

LGS sonuçları 2022 sorgulama ekranı ile ilgili aramalar sürüyor... Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi iki oturum şeklinde gerçekleşen LGS sınavı için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. LGS sınavına katılan lise adayları ise "LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?" "LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" ve "LGS sınav sonuçları açıklandı mı?" şeklinde aramalar yapmaya devam ediyor....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:10
LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022 - LGS sınav sonucu için tıklayın

Sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler sınav sonucu erken açıklanıp açıklanmayacağını araştırmaya başladı. Peki MEB tarafından düzenlenen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sonuçları için verdiği tarih hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla bekleniyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Adaylar, LGS sonuçları açıklandığı andan itibaren meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih MEB tarafından henüz açıklanmadı fakat 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandıktan sonra 5-16 Temmuz arasında gerçekleşmişti. Buna göre, bu yıl da 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de Temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



LGS'YE GİREN ÖĞRENCİLERİN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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