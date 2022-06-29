DGS GİRİŞ BELGESİ 2022 | DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak? DGS kaç soru, kaç dakika?

2022 DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI - Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi arama motorlarında binlerce aday tarafından araştırılıyor. 3 Temmuz Pazar günü uygulanacak DGS 2022'nin kaç soru ve kaç dakika olacağı, konu dağılımı haberimizde...

DGS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından erişime açılan Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerini almak isteyen adaylar, giriş belgelerini ais.osym.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

DGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

DGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek ve saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek adaylar için son giriş saati 10.00 olarak belirlendiğinden; saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

DGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

DGS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

DGS 2022'de 100 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Geçmiş yıllarda, soru sayısı 120 adet ve süre 150 dakikaydı.

DGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

DGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

DGS KONU DAĞILIMI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Sözcüğün Anlamı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümleler

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

Çıkarım Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Konum Bildiren Sorular

Yer-Yön Bildiren Sorular

Özne-Nesne İlişkili Sorular

Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme-Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar-Zarar Problemleri

Hız Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

Fonksiyon

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Tablo - Grafik Yorumlama

Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları