💥ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Son dakika asgari ücret zammı!💥 - Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ile Bakanlıklar son hızıyla çalışmalara ve görüşmelere devam ederken; asgari ücretin ne kadar olacağı, ara zamlı asgari ücretin ne zaman açıklanacağı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte, yeni asgari ücret tutarının ne kadar olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağından; gözler NATO görüşmelerinden dönen Erdoğan'a çevriliyor. İşte asgari ücret zammında merakla beklenen son dakika açıklamaları...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammının detayları yapılan toplantılar ardından belli oldu ve piyasa koşullarının masaya yatırıldığı görüşmeler tamamlandı. Gözler, Başkan Erdoğan'ın yapacağı asgari ücret açıklamasına çevrildi.

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika açıklamaları ve yeni asgari ücret zammının detayları haberimizde yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı ve asgari ücret zam oranının kaç olacağına dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammına dair açıklama yapmıştı. İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücrette düzenlemeye gideleceğine dair yaptığı ilk açıklama:



"Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.

İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir."