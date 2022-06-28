Haberler Haberler ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! | MEB 2022 SON DAKİKA

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! | MEB 2022 SON DAKİKA

MEB 2022 atama takviminin ne zaman belli olacağı ve öğretmen atamalarının yapılacağı tarih araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamanın akabinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından öğretmen atamalarına dair paylaşımda bulundu. Gözler, MEB öğretmen atama takvimine çevrildi. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama tarihi belli oldu mu? İşte MEB öğretmen atamasına dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:40
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! | MEB 2022 SON DAKİKA

SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması için son dakika açıklamaları ve atamanın ne zaman yapılacağına dair son gelişmeler, öğretmen olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın atama sürecinin başlatılacağını duyurması üzerine, gözler MEB atama takvimine çevrildi. İşte 2022 20 bin öğretmen ataması son dakika gelişmeleri ve öğretmen atamalarında kadro - branş dağılımları...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından öğretmen atamasına dair merakla beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde belirleneceğini ve atamalar için sürecin başlatılacağını açıkladı.

Bakan Özer ise atamalara dair açıklamalarda bulundu:

"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. Atama yapılmayan hiçbir yılımız yok her yıl öğretmen ataması yapıldı. Daha önce çalışmalarımızın sürdüğünü söylemiştim ve söylediğim gibi çalışmalarımız nihayetlendi. Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Ağırlığı okul öncesi öğretmenliğe vereceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız."

"ATAMALARIN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, öğretmen açıklamalarına dair detayları paylaştı ve atamalar hakkında bilgi verdi:

"2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz"

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı atama takviminin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

2022 Ocak ayında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı şu şekildeydi:

  • Sınıf öğretmenliği - 2 bin 175 kişi
  • Özel eğitim öğretmenliği - Bin 755
  • Okul öncesi öğretmenliği - Bin 302

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