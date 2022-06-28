Haberler Haberler KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | 18-25 yaş arası gençler KYK yurtlarında hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir? | İL İL KYK YURTLARI

KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | 18-25 yaş arası gençler KYK yurtlarında hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir? | İL İL KYK YURTLARI

Başkan Erdoğan, gençlerin rahatlıkla gezebilmesi ve daha kolay şartlarda konaklama yapabilmesi, ülkenin kültürel yapısını keşfetme imkanı bulabilmesi için; yaz aylarında belirlenen tarihlerde KYK yurtlarını 18-25 yaş arası gençlere açacaklarını duyurdu. Belirlenen KYK yurtlarında, 81 ilde gençlere ücretsiz konaklama sağlayacak başvuruların nasıl yapılacağı ve merak edilen diğer detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:50
KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | 18-25 yaş arası gençler KYK yurtlarında hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir? | İL İL KYK YURTLARI

KYK yurtlarının yaz aylarında gençler için ücretsiz olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, konuya dair detayları da paylaştı. KYK yurtlarında konaklamak ve bunun için de rezervasyon yaptırmak isteyen milyonlarca genç, 'KYK yaz tatili konaklama başvurusu nasıl yapılır, kaç yaş aralığındaki kişiler KYK'da kalabilir, KYK yurtları hangi tarihler arasında ücretsiz?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte KYK yaz tatili konaklama işlemlerine dair merak edilenler...

KYK YURTLARI YAZ AYLARINDA HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamanın detayları belli oldu. Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında, 81 ildeki yurtlarımız 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize ücretsiz olarak konaklamaya açık olacaktır" dedi.

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KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamak isteyen gençler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklama yapacak ve 81 şehirde belirlenen yurtları açıklayacak. Detayların belli olmasının ardından, KYK yurt rezervasyonu ve başvuru şartları haberimizde yer alacak.

HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK? - 81 İL KYK YURDU LİSTESİ

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