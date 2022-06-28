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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 başvuru sonuçları için açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında yapılan aramalar sürüyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren "İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları" hakkında merak edilenler ve "İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak?", "İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 22:03
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 başvuru sonuçları için açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında yapılan açıklanma ve detaylar...

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA YAYINLANDI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır. 5 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon unvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları "Red" edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.Adaylar başvurularına ait durumunu;E-devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden "Başvurularım" sekmesindedurum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında, İlgili Sınav Komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Bu bilgilere göre sonuçların 1 Temmuz sonrası ilan edilmesi ön görülüyor.

Sonuçların açıklanması ve konuyla ilgili diğer resmi duyurular geldikçe haberimizde yer vereceğiz...

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