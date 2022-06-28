Haberler Haberler AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? | Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, aylık ödemesi ne kadar? - E DEVLET BAŞVURU

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? | Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, aylık ödemesi ne kadar? - E DEVLET BAŞVURU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Destek Programı'na dair yaptığı açıklamaların ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Aile Destek Programı'nın ne olduğu ve nasıl başvuru yapıldığı gündemde yerini aldı. Yılda 4 milyon hanenin yararlanması hedeflenen Aile Destek Programı'na başvuru şartları ve tarihleri ise araştırılmaya başladı. Peki, Aile Destek Programı nedir, kimler faydalanabilir? 15 milyar liralık bütçenin ayrıldığı Aile Destek Programı'na dair detaylar ve e-Devlet başvuru ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 13:50
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR? | Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, aylık ödemesi ne kadar? - E DEVLET BAŞVURU

4 milyon aileye, 15 milyar TL bütçe sağlamayı hedefleyen Aile Destek programı başvuruları devam ederken; milyonlarca vatandaş Aile Destek Programı'nın aylık ödemelerinin ne kadar olduğunu ve başvurmak için hangi şartları karşılamak gerektiğini araştırıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri kaç ay boyunca yapılacak, ne zaman yatırılacak? İşte Aile Destek Programı başvurularına ve ödemelerine dair merak edilen tüm detaylar...

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve 27 Haziran Pazartesi günü başlayan Aile Destek Programı başvurularıyla birlikte, detayları da araştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaştı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY YAPILACAK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ PARA?

Aile Destek Programı'nda hane başına 450 lira ile 600 lira arasında ödeme yapılacak. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında ödeme yapılmış olacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİNİN İLKİ NE ZAMAN, BAYRAMDAN ÖNCE YATIRILACAK MI?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

VEFAT YARDIMI NASIL ALINIR?

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatılarak 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilmesine karar verildi.

Başvuru yapanlara ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

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