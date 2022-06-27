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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda asgari ücret sunumu yapacak! Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Asgari ücrete ne zaman zam geleceği, asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bugün (26 Haziran Pazartesi) gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ara zammına dair sunum yapacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki, asgari ücret zammında son durum nedir? Asgari ücret zammına dair hangi açıklamalar yapıldı? İşte asgari ücrette son dakika gelişmeleri ve Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:40
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda asgari ücret sunumu yapacak! Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Asgari ücretin ne kadar olacağı ve asgari ücrete ara zam oranı araştırılmaya başladı. Gözler Kabine Toplansı'nda sunum yapacağını açıklayan Bakan Bilgin'e ve Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması beklenen Başkan Erdoğan'a çevrildi. Peki, asgari ücrette son durum nedir, zam oranı ne nasıl hesaplanır? İşte asgari ücret ara zammına dair merak edilen açıklamalar, gelişmeler ve asgari ücrette son dakika haberleri...

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BAKAN BİLGİN'DEN KABİNE TOPLANTISI'NDA ASGARİ ÜCRET SUNUMU!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek asgari ücret zammına dair beklentileri dile getirmişti.

Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüşerek asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetleri masaya yatırdı.

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda Başkan Erdoğan'ın toplantının akabinde yahut gelecek hafta asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DAİR AÇIKLAMALAR

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklama halkın müsterih olmasını söylerken, asgari ücret oranına dair de şu açıklamalarda bulundu:

"Enflasyon ile ilgili ne gerçekleşirse, bunun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler" dedi.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete dair merak edilenleri şu sözlerle yanıtlamıştı:

"Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında açıklamalarda bulundu ve çalışmaların asgari ücret için de sürdürüldüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

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