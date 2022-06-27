Haberler Haberler AÖF 2022 yaz okulu kayıtları başladı! AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ 2022

AÖF 2022 yaz okulu kayıtları başladı! AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ 2022

AÖF Yaz Okulu kayıtları başladı, binlerce öğrenci yaz okulu kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu ve AÖF Yaz Okulu'nun ne zaman başlayacağını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, kayıt ücretlerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:12
AÖF 2022 yaz okulu kayıtları başladı! AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ 2022

AÖF 2022 Yaz Okulu kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF kayıt ücretlerinin ne kadar olduğu ve kayıt tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF Yaz Okulu başvuru şartları nedir, kimler AÖF Yaz Okulu'na kayıt yaptırabilir? İşte AÖF 2022 Yaz Okulu'na dair detaylar...

AÖF 2022 YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARINA DAİR DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLABİLİRSİNİZ

AÖF 2022 YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak ve değerlenmesi tek sınav üzerinden yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU?

Sınavda her ders 20 sorudan oluşacak ve her ders için 30 dakika süre verilecek. 4 yanlış bir doğruyu götürecek.

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