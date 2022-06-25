LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuç ekranı

LGS'nin açıklanacağı tarih ve tercih döneminin ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Arama motorlarında LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? ifadeleriyle detaylar araştırılıyor.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi. Bakan Özer, 30 Haziran 2022 tarihinde sınavın açıklanacağını duyurdu.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde MEB internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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LGS'YE GİREMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

Öğrencilerin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmeyecek öğrenciler için tercih edebilecekleri liseler bulunuyor. Sınava girmese bile lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler yerleşmek zorunda kalacak. LGS'ye giremeyen öğrenciler sadece okul puanıyla da liselere girebilecek. Okul puanıyla girecek öğrenciler, adreslerine en yakın okula kayıt oluyorlar. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara en az 2 en fazla 5 tercih hakkı bulunuyor.

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.