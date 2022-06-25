Haberler Haberler LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuç ekranı

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuç ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 5 Haziran'da düzenlenmişti. Hayellerindeki liseyi kazanmak isteyenler, arama motorlarında sınav sonuçları ile ilgili detayları araştırıyor. LGS sınavı sonuçları ile ilgili detaylı bilgi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Peki, LGS sınavı ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 12:00
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuç ekranı

LGS'nin açıklanacağı tarih ve tercih döneminin ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyor. Arama motorlarında LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? ifadeleriyle detaylar araştırılıyor.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi. Bakan Özer, 30 Haziran 2022 tarihinde sınavın açıklanacağını duyurdu.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde MEB internet adresinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS'YE GİREMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

Öğrencilerin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmeyecek öğrenciler için tercih edebilecekleri liseler bulunuyor. Sınava girmese bile lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler yerleşmek zorunda kalacak. LGS'ye giremeyen öğrenciler sadece okul puanıyla da liselere girebilecek. Okul puanıyla girecek öğrenciler, adreslerine en yakın okula kayıt oluyorlar. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara en az 2 en fazla 5 tercih hakkı bulunuyor.

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin itiraf ettiği hastalığıyla sevenlerini üzdü! "Sokağa çıkamayacak hale geldim"
Milli sporcular 2022'nin ilk 6 ayında 2 bin 232 madalya kazandı! Bakan Kasapoğlu: Gurur yaşadık
Başkan Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "Görüşmeler sürüyor"
Abdülkerim Bardakçı'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya! Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya! 11:44
Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi 11:36
Fırtına'nın istediği golcü için resmi açıklama! Fırtına'nın istediği golcü için resmi açıklama! 11:05
MARIANO DIAZ KİMDİR? MARIANO DIAZ KİMDİR? 11:10
İrfan Can'a sürpriz talip! Yeni adresi... İrfan Can'a sürpriz talip! Yeni adresi... 11:31
Trabzonspor'un borcu açıklandı! Trabzonspor'un borcu açıklandı! 11:34
Daha Eski
Yeni golcü belli oldu! R. Madrid'den geliyor Yeni golcü belli oldu! R. Madrid'den geliyor 09:46
Abdülkerim Bardakçı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Abdülkerim Bardakçı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 09:49
G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Flaş açıklama G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Flaş açıklama 10:01
Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta? 10:08
Fenerbahçe'de transfer imzaya kaldı! Jesus detayı... Fenerbahçe'de transfer imzaya kaldı! Jesus detayı... 10:13
Anlaşma sağlandı! İşte kasaya girecek rakam Anlaşma sağlandı! İşte kasaya girecek rakam 10:27