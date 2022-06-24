Haberler Haberler STEAM İNDİRİMLİ OYUNLAR | Steam'de hangi oyunlar indirimli? Sekiro, Forza Horizon 5, Sims 4...

STEAM İNDİRİMLİ OYUNLAR | Steam'de hangi oyunlar indirimli? Sekiro, Forza Horizon 5, Sims 4...

Dünyaca ünlü oyun platformu Steam'de yaz indirimleri merak ediliyor. İndirimli oyunları araştıranlar arama motorlarında, Steam indirimli oyunlar, Steam ucuz oyunlar, Steam iyi oyunlar gibi ifadelerle sorgulama yapıyor. Peki, Steam'de hangi oyunlar indirimli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:07 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:11
STEAM İNDİRİMLİ OYUNLAR | Steam'de hangi oyunlar indirimli? Sekiro, Forza Horizon 5, Sims 4...

Binlerce oyun tutkunu Steam'de adeta oyun festivali bulunuyor. Yaz indirimlerinin başlamasının ardından oldukça uygun fiyatlarda kaliteli oyunlar platformda yer alıyor. Platformda oldukça ünlü oyunlar büyük indirimlere girdi. Peki, 2022 Steam yaz indirimleri başladı mı? Hangi oyunlarda indirim var? İşte detaylar...

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?

  • Sekiro: Shadows Die Twice – 144,50 TL (289,00 TL)
  • Forza Horizon 5 – 239,20 TL (299,00 TL)
  • Mafia: Definitive Edition – 103,60 TL (259,00 TL)
  • God of War – 263,20 TL (329,00 TL)
  • The Forest – 8,00 TL (32,00 TL)
  • Left 4 Dead 2 – 3,70 TL (18,50 TL)
  • Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL (299,00 TL)
  • Mount & Blade II: Bannerlord – 119,99 TL (149,99 TL)
  • Sniper Elite 4 – 8,90 TL (89,00 TL)
  • Grand Theft Auto V – 74,69 TL (208,99 TL)
  • Resident Evil Village – 139,50 TL (279,00 TL)
  • Battlefield 2042 – 299,99 TL (599,99 TL)
  • The Sims 4 – 49,99 TL (199,99 TL)

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