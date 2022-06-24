STEAM İNDİRİMLİ OYUNLAR | Steam'de hangi oyunlar indirimli? Sekiro, Forza Horizon 5, Sims 4...

Binlerce oyun tutkunu Steam'de adeta oyun festivali bulunuyor. Yaz indirimlerinin başlamasının ardından oldukça uygun fiyatlarda kaliteli oyunlar platformda yer alıyor. Platformda oldukça ünlü oyunlar büyük indirimlere girdi. Peki, 2022 Steam yaz indirimleri başladı mı? Hangi oyunlarda indirim var? İşte detaylar...

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?