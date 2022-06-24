Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI SON DAKİKA! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi

ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI SON DAKİKA! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Asgari ücrete yapılacak zammı merak eden vatandaşlar, arama motorlarında "Asgari ücrete ne kadar zam olacak?" ve "Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" gibi soruları aratıyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam için çalışmalar devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte temmuz asgari ücret zammı ile ilgili tüm bilgiler...ücret zammı ne zaman açıklanacak?" gibi soruları aratıyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam için çalışmalar devam ederken, Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte temmuz asgari ücret zammı ile ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 21:30
ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI SON DAKİKA! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi

Asgari ücrete yapılacak ara zam için meraklı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, arama motorlarında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili son bilgileri ve gelişmeleri araştırıyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması sonrası kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Asgari ücrete yapılacak zam ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...

Yılbaşından bu yana temmuzda emekli ve memur zammı ile birlikte değerlendirileceği konuşulan asgari ücret zammı için son adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yüzde 40'a işaret etmişti.

Bakan Bilgin'den gelen son dakika asgari ücret temmuz zammı açıklaması tahminleri yeniden şekillendirdi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK?

Bakan Vedat Bilgin emekli ve memur zammı ve asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulundu:

Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeyle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon ne olursa, ensflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan oranda ilave zammı yapacağız.

Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız. Sadece kamu çalışanları ve emekliler için değil çalışan işçilerimizle ilgili de düzenleme yapacağız.

BAKAN NEBATİ ORANI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

Asgari ücretliler için de emekli ve memur zammı oranında artış bekleniyor.

"YÜZDE 40'LARA VARAN ORANDA ZAM"

Son dakika asgari ücret zam açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından duyuruldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, milyonların merakla beklediği emekli Temmuz zamları ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Maaş ve ücretlerde iyileştirmelerin yapılacağını aktaran Kurtulmuş, yüzde 40'lara varan oranda bir zam gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

"BAKANLIĞIN ÖNÜNDE FARKLI SEÇENEKLER VAR"

Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme.

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BELİRLEYECEK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebilir. Bu ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Bunun üst sınırı iki yıllıktır. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulundurulur.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE SOSYAL YARDIMLAR HESABA KATILIYOR MU?

Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.

Asgari ücret artışı, işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılar'a, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BÜTÜN İŞ KOLLARINI KAPSAYACAK MI?

Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İş kollarına, işçinin yaşına göre ayırım söz konusu değil.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM İŞVERENİN MALİYETİNİ ARTIRACAK MI?

Yılın başında asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde. Bu formülle de asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.

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