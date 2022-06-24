ALES BAŞVURU EKRANI | ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı, 21 Ağustos 2022'de yapılacak. Sınav başvuruları ile ilgili bilgiler adaylar tarafından merak ediliyor. ALES sınavı başvurusu yapmak isteyenler için detaylar haberimizde...
2022 ALES SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden (24 Haziran) itibaren 4 Temmuz tarihine kadar sınava başvurabilecek.
2022 ALES SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2022 ALES SINAVI BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için ücretinin de aynı olması bekleniyor.
ALES NEDİR?
ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.
ALES KONULARI
MATEMATİK
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
MANTIK
Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri
GEOMETRİ
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Dörtgenler 6. Çember ve Daire
Analitik Geometri 8. Katı Cisimler
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlama
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
MANTIK
Şifreleme, Şifre Çözümleme
Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme
ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Üniversiteden mezun olan, mezun olma durumu olanlar ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES sınavı başvurusu yapabilirler.