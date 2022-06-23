Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:20 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:29
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











DİĞER
49 yaşında anne olan Seray Sever ikiz kızları Alya ve Sofia'nın yeni fotoğrafını paylaştı! Tatlı ikizlere "Maşallah" yorumları yağdı!
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! 19.03 saatli paylaşımda Galatasaray detayı...
Kartal'a transferde İtalyan rakip!
Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
İşte ayrıntılar...
XBOX GAME PASS HAZİRAN 2022
DGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız 19:12
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 19:05
G.Saray'a Balde'den kötü haber! G.Saray'a Balde'den kötü haber! 18:59
Ravil Tagir resmen Westerlo'da! Ravil Tagir resmen Westerlo'da! 18:37
Yıldız futbolcu 29 yaşında emekli oldu! Yıldız futbolcu 29 yaşında emekli oldu! 18:33
Kartal'a transferde İtalyan rakip! Kartal'a transferde İtalyan rakip! 18:28
Daha Eski
Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri! Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri! 18:02
Trabzonspor'da kombine fiyatları açıkladı! Trabzonspor'da kombine fiyatları açıkladı! 17:45
Bruma'dan Jesus sözleri! "Hiç şüphe yok ki..." Bruma'dan Jesus sözleri! "Hiç şüphe yok ki..." 17:05
Erhan Erentürk'ün yeni adresi! Erhan Erentürk'ün yeni adresi! 16:54
Ozan'ın dansı olay oldu | İZLE Ozan'ın dansı olay oldu | İZLE 16:49
Ve transferde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Ve transferde karar! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? 16:13