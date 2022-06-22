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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022 | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'nın hangi gün ve ne zaman olduğu gündemde yerini aldı.Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte, vatandaşlar 'Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek, tatil birleştirilecek mi?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2022 Kurban Bayramı tatiline dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 07:55 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 07:56
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022 | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak?

Müslüman alemi için oldukça önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı ve Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yerini aldı. '2022 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?' sorularının cevabını arayan vatandaşlar için 2022 Kurban Bayramı hakkında detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arİfe günü cuma gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek. Salı günü son bulacak.

Bayram Tatilinin diğer haftayla birleştirilip uzatılma ihtimali merak edilirken; konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak...

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