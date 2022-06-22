BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - KURBAN BAYRAMI 2022

İl il bayram namazı saatleri ve Diyanet'e göre hangi şehirde saat kaçta bayram namazı kılınacağı araştırılıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı'nda sabah camiide cemaat ile beraber bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlar, 2022 bayram namazı saatlerini ve bayram namazı kılınışını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Şehirlere göre Kurban Bayramı namaz saatleri, bayram namazının nasıl kılındığı ve bayram sabahı yapılması önerilen sünnetler haberimizde...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekattır. Diyanet'e göre bayram namazının kılınışı şu şekildedir:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı camide cemaat ile birlikte kılınır.

⏰İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

2022 Kurban Bayramı Namazı saatleri, Diyanet tarafından açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. İl il 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ettehiyyat

Allahumme salli

Allahumme barik

Rabbena

Fatiha

BAYRAM SABAHI SÜNNETLERİ