Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Haziran Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Haziran Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 22 Haziran Çarşamba 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Haziran Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 22 Haziran Çarşamba İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 75.82 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 75'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 55.66 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 62.45 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Michy Batshuayi Premier Lig'de kalıyor! İki takım talip oldu...
Bodrum'da gençlerin korku dolu anları! Eğlencenin dozunu kaçırdılar iki yatı da kayalıklara çarptılar
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...
Anlaşma tamam! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
MÜGE ANLI CANLI - Müge Anlı izle son bölüm (Müge Anlı ile Tatlı Sert CANLI YAYIN İZLE)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? 08:54
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! 01:23
Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma 01:20
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:56
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:51
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması 00:29
Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... 00:29
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... 00:28
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli 00:28