ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR? | Hangi bankalar şubeye gitmeden banka hesabı açıyor, hangi belgeler gerekir?

Banka şubesine gitmeden uzaktan banka hesabı açtırmak isteyen vatandaşlar, uzaktan banka hesabının nasıl açılacağını ve hangi bankaların şubeye gitmeden banka hesabı açtığını araştırmaya başladı. İşte uzaktan müşteri kabul eden bankalara dair merak edilenler...

ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI AÇTIRMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Daha önceden herhangi bir kaydınız olmayan bankadan hesap açtırmak için uzaktan kimlik tespiti sürecinde, görüntülü görüşme başlamadan önce hesap açmak istenilen bankanın mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bunun için bazı şartlar bulunmaktadır. İşte o şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye'de ikamet etmek

Çipli kimlik kartına sahip olmak

Bu şartları sağlayan herkes, mobil bankacılık indirip Şubesiz Bankacılık kullanarak, banka müşterisi olabilir.

Müşterisi olmak istediğiniz bankanın ana ekranındaki Müşteri Ol butonuna tıklayın.

Başvuru formunu doldurun.

Uygulamanın yönlendirmelerini takip ederek çipli kimlik kartınızın arka yüzünü kameraya okutun

Telefonunuzun arka üst kısmını kimliğinize yaklaştırarak NFC ile bilgilerin okunmasını sağlayın.

Yönlendirmeleri takip ederek yüzünüzü kameraya tanımlayın.

Ekrandaki sözleşmeleri onaylayın.

Görüntülü görüşmeye bağlanarak müşteri temsilcisi ile görüşün ve hesap açılışını onaylayın.

Hesap açılışınız tamamlandıktan sonra tarafınıza ileteceğimiz SMS'te belirtilen Geçici Şifre'yi kullanarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilirsiniz.



HANGİ BANKALAR UZAKTAN HESAP AÇIYOR?