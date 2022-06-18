Haberler Haberler YKS'ye para ve akbil ile girilir mi? YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı? YKS'de yasak olan eşyalar...

YKS'ye para ve akbil ile girilir mi? YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı? YKS'de yasak olan eşyalar...

18 - 19 Haziran'da gerçekleşecek YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınava girecek binlerce aday, sınava girişi yasak olan araç gereçleri ve eşyaların neler olduğunu araştırmaya başladı. 'YKS sınav merkezine girerken piercing yasak mı, sınava para ve akbil alınıyor mu, YKS'de yüzük ve kolye takmak serbest mi?' soruları gündemde yerini aldı. İşte YKS 2022 yasaklı eşyalar ve sınavdan önce dikkat edilmesi gereken hususlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 09:50
YKS'ye para ve akbil ile girilir mi? YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı? YKS'de yasak olan eşyalar...

'YKS 2022'ye girerken içeriye neler alınır, YKS'de neler yasak? YKS sınav merkezine girişte para ve akbille sınava girilir mi?' sorularının cevabı araştırılmaya başladı. YKS'ye girecek binlerce aday; sınava piercing, kolye, yüzük, kemer ile girip giremeyeceğini arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte YKS'ye girmeden önce dikkat edilmesi gerekenler...

YKS'YE GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR

Sınava girecek adayların,

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri şu belgeleri yanında bulundurmak zorundadır:

  • Sınava giriş belgesi
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında yer almaları önerilmektedir.

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