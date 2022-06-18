Haberler Haberler YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | AYT, TYT ve YDT sınavları kaç dakika sürecek? YKS 2022 kaç oturum? YKS son giriş saati kaçta?

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | AYT, TYT ve YDT sınavları kaç dakika sürecek? YKS 2022 kaç oturum? YKS son giriş saati kaçta?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için heyecanlı geri sayım devam ediyor ve sınava girecek binlerce aday, sınava dair detayları araştırmayı sürdürüyor. 'YKS sınav merkezine son giriş saat kaçta, adaylar sınavdan kaç dakika önce içeriye alınıyor? YKS kaç oturum, kaç dakika?' soruları gündemde yerini alırken; YKS 2022'nin ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 09:50
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | AYT, TYT ve YDT sınavları kaç dakika sürecek? YKS 2022 kaç oturum? YKS son giriş saati kaçta?

YKS'ye girecek binlerce aday ÖSYM ais üzerinden sınav giriş belgesini ve sınava son giriş saatini sorguluyor. Binlerce kişinin uzun bir maratonun ardından gireceği YKS, birçok kişinin hayalini süsleyen üniversiteyi kazanması için önem arz ederken; '2022 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS kaç oturum, kaç soru ve kaç dakika?' sorularını merak eden adaylar için detaylar haberimizde...

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YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS, 18-19 Haziran'da 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, YKS AYT ile YKS TYT oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak.

  • 📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

  • 📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

  • 📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45 , 120 dakika

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YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.

  • 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409
  • 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512
  • 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

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