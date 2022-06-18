Haberler Haberler MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ederken vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi tutulacak? Merkez bankası kararı ne olacak, piyasayı nasıl etkileyecek?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. İşte Haziran ayı Merkez Bankası kararına dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:50
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı?

Haziran ayı Merkez Bankası toplantısından çıkan kararı bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının sabit tutup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklentisi ne?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararının detayları haberimizde...

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Açıklanan faiz kararı dışında faiz karar metni, gelecek dönemin para politikasına dair mesajlar barındırdığından ekonomistler için rehber niteliğinde olacak.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TCMB 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

  • 23 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

DİĞER
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya üç yıllık ilişkisine nokta koydu! Özgü Kaya'dan flaş ihanet açıklaması!
Transfer haberleri: Denayer İstanbul'da! Süper Lig'den iki kulüp savaşta...
Kanarya’da 4 transfer birden yolda!
Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
👨‍👩‍👧‍👧BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
YKS TYT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den taraftara 'kombine' teşekkürü! F.Bahçe'den taraftara 'kombine' teşekkürü! 12:17
Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..." Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..." 12:02
Dursun Özbek'ten 3 yıldıza transfer mesaj! Dursun Özbek'ten 3 yıldıza transfer mesaj! 11:29
Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..." Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..." 11:29
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! O transferler sonrası... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! O transferler sonrası... 10:43
Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali... Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali... 10:20
Daha Eski
G.Saray'a kötü haber! Harekete geçtiler G.Saray'a kötü haber! Harekete geçtiler 10:15
🏐Almanya - Türkiye CANLI İZLE | Almanya - Türkiye maçı ne zaman? 🏐Almanya - Türkiye CANLI İZLE | Almanya - Türkiye maçı ne zaman? 10:10
İkinci Gedson vakası! Beşiktaş'a mı G.Saray'a mı gidecek? İkinci Gedson vakası! Beşiktaş'a mı G.Saray'a mı gidecek? 08:34
Mesut başka bir yere gitmez Mesut başka bir yere gitmez 06:32
Denayer bombası Denayer bombası 06:30
Filenin Sultanları Sırbistan'a kaybetti Filenin Sultanları Sırbistan'a kaybetti 02:36