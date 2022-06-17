Haberler Haberler GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? | GSS prim borçları ne zaman silinecek? Sağlık borçlarında af dönemi...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? | GSS prim borçları ne zaman silinecek? Sağlık borçlarında af dönemi...

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın silinip silinmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği GSS borç affı Meclis gündeminde yerini alırken; Meclis’teki torba yasa çıktığında Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının bir kısmının ne zaman silineceği araştırılıyor. İşte GSS prim borçlarına dair son gelişmeler ve af dönemine dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:30
GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? | GSS prim borçları ne zaman silinecek? Sağlık borçlarında af dönemi...

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını da kapsayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ederken; yasanın çıkmasıyla ayrıca sağlık çalışanlarının özlük haklarında da önemli iyileştirmeler sağlanacağı biliniyor. Prim borçları sebebiyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşların borçlarının silinmesini sağlayacak 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edilirken; sürecin nasıl devam edeceği ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, GSS affı ne zaman çıkacak, şartları ne olacak? GSS borçları tamamen silinecek mi? İşte detaylar...

GSS AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu düzenlemeden faydalanamayacak.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, ŞARTLARI NEDİR?

  • Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin ya da taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek. Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa borcun tamamı silinecek.
  • Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı kişilerden tahsil edilecek.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan verilere öre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunurken; yapılan düzenlemenin akabinde 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak.
  • Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.

GSS BORÇ ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Sağlık sigortasından borçları nedeniyle yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarını ödemesi kolaylaştırılacak.

DİĞER
Hadise mor bikinisi ile çiçek gibi açtı! Taze gelin Hadise mutluluğun doruklarında!
Transfer haberleri: Jackson Muleka'ya Süper Lig'den 3 talip var! Müthiş yarış...
Bruno Henrique depremi! F.Bahçe'yi üzen haber
Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Lucescu açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
👨‍👩‍👧‍👧BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA CANLI - Esra Erol'da izle son bölüm
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus biletlerini kesti! F.Bahçe'de 10 ayrılık Jesus biletlerini kesti! F.Bahçe'de 10 ayrılık 15:09
Mane transferinde mutlu son! İşte yeni takımı Mane transferinde mutlu son! İşte yeni takımı 14:39
Flaş Furkan Korkmaz kararı! Ayrılıyor Flaş Furkan Korkmaz kararı! Ayrılıyor 14:27
Dembele'nin sosyal medya hesabı çalındı! Terim... Dembele'nin sosyal medya hesabı çalındı! Terim... 14:09
12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı 14:04
2026 FIFA Dünya Kupası'na 15 şehir ev sahipliği yapacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na 15 şehir ev sahipliği yapacak 13:52
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni transferi idmanda! F.Bahçe'nin yeni transferi idmanda! 13:36
Bruno Henrique depremi! F.Bahçe'yi üzen haber Bruno Henrique depremi! F.Bahçe'yi üzen haber 13:27
Arsenal Porto'dan transfer yaptı! Arsenal Porto'dan transfer yaptı! 13:11
Futbolda transfer dönemi resmen başladı Futbolda transfer dönemi resmen başladı 13:07
Transfer sonrası yaylım ateşi! "Tam bir vefasız" Transfer sonrası yaylım ateşi! "Tam bir vefasız" 13:03
Kim Min-Jae müjdesi! Jesus istedi ve... Kim Min-Jae müjdesi! Jesus istedi ve... 12:22