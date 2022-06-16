Haberler Haberler YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR? | TYT ve AYT ne demek, kimler sınavlara girebilir? İşte üniversiteye geçiş sınavlarına dair detaylar...

YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR? | TYT ve AYT ne demek, kimler sınavlara girebilir? İşte üniversiteye geçiş sınavlarına dair detaylar...

YKS, TYT, AYT, YDT sınavları, 12. sınıfta okuyan ya da 12. sınıf eğitimini tamamlayan adayların girebileceği sınavlardır ve bu sınavlardan ilki YKS olarak bilinmektedir. TYT, AYT, YDT ise sonraki oturumlardır. Peki, bu sınavların açılımı nedir, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye geçiş sınavlarının aşamaları nelerdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:30
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR? | TYT ve AYT ne demek, kimler sınavlara girebilir? İşte üniversiteye geçiş sınavlarına dair detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım devam ederken; üniversitelerde önlisans ya da lisans eğitimi almak isteyen adayları ilgilendiren 3 sınav için de nefesler tutuldu. Veliler ve öğrenciler ise Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. İşte üniversiteye geçmek için girilen sınavların açılımları ve adları...

YKS'NİN AÇILIMI

YKS'nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinmektedir. Üniversite sınavında adaylar 3 oturum arasından başvuru yaptıklarına girerler.

TYT'NİN AÇILIMI

YKS, 3 oturumlu bir sınav olarak bilinmektedir. YKS'ye başvuran tüm adaylar, ilk aşama olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak zorundadır. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır.

YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI? Devamını Oku BUNU DA OKU
YKS'ye para ve akbil ile girilir mi? Devamını Oku BUNU DA OKU
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır? Devamını Oku BUNU DA OKU
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Devamını Oku BUNU DA OKU

AYT'NİN AÇILIMI

AYT'nin açılımı, Alan Yeterlilik Testleri'dir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilir.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.

SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

Bu puan türleri; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak bilinmektedir.

Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir? Devamını Oku BUNU DA OKU

YDT'NİN AÇILIMI

YDT'nin açılımı Yabancı Dil Testi'dir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanmaktadır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilerek, seçtiği dilde sınav yapılacaktır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray bekleniyordu ancak...
Mersin Silifke'de bakıma alınan Sultan Abdülhamid Han sondaj gemisi Süper Ay'la aynı kadrajda! Muhteşem görüntü
Sürpriz ayrılık! Jesus kadroda istemedi
Fırtına'da 6. ve 7. transfer gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
EN TATLI KAVUN NASIL SEÇİLİR?
DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! 15:17
Flaş Ferdi gerçeği! Meğer transferi... Flaş Ferdi gerçeği! Meğer transferi... 15:15
Galatasaray transferde atağa kalktı! Galatasaray transferde atağa kalktı! 14:45
Anadolu Efes Dunston'ın sözleşmesini uzattı! Anadolu Efes Dunston'ın sözleşmesini uzattı! 14:40
Sürpriz ayrılık! Jesus kadroda istemedi Sürpriz ayrılık! Jesus kadroda istemedi 14:33
TFF'nin yeni başkanı belli oldu! TFF'nin yeni başkanı belli oldu! 13:46
Daha Eski
Fırtına'da 6. ve 7. transfer gelişmesi! Fırtına'da 6. ve 7. transfer gelişmesi! 13:37
Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması! Çebi'den Weghorst ve transfer açıklaması! 13:19
Beşiktaş'ta kıran kırana transfer pazarlığı! Verona.... Beşiktaş'ta kıran kırana transfer pazarlığı! Verona.... 13:00
Mehmet Büyükekşi: Yapay zeka kullanmak istiyoruz Mehmet Büyükekşi: Yapay zeka kullanmak istiyoruz 12:05
Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi 11:43
Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! 11:37