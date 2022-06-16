Haberler Haberler MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ederken vatandaşlar, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi tutulacak? Merkez bankası kararı ne olacak, piyasayı nasıl etkileyecek?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. İşte Haziran ayı Merkez Bankası kararına dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:50
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz sabit tutulacak mı?

Haziran ayı Merkez Bankası toplantısından çıkan kararı bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının sabit tutup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklentisi ne?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararının detayları haberimizde...

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Açıklanan faiz kararı dışında faiz karar metni, gelecek dönemin para politikasına dair mesajlar barındırdığından ekonomistler için rehber niteliğinde olacak.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TCMB 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

  • 23 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

DİĞER
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin evi BBG evine döndü! Karşılıklı atışmaları sosyal medyaya taştı! "Madem savaş istiyorsun..."
Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: "Yazıklar olsun"
G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı
4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EN TATLI KAVUN NASIL SEÇİLİR?
DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
16 Haziran hava durumu nasıl?
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi 11:43
Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! 11:37
G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı 11:28
Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! 10:56
Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? 10:46
Dursun Özbek'ten teknik direktör sözleri! Dursun Özbek'ten teknik direktör sözleri! 10:31
Daha Eski
4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım 4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım 09:58
Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi! "Alınması şart" Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi! "Alınması şart" 09:48
Bruno Henrique depremi! Jesus'u kahreden haber Bruno Henrique depremi! Jesus'u kahreden haber 09:22
Fatih Terim nikah şahidi oldu! O sözler... Fatih Terim nikah şahidi oldu! O sözler... 09:17
Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi 08:53
Kasımpaşa'nın yıldızı Trabzonspor yolunda! Kasımpaşa'nın yıldızı Trabzonspor yolunda! 01:10