Haberler Haberler DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022 | DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç soru, kaç dakika? DGS KONU DAĞILIMI

DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022 | DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç soru, kaç dakika? DGS KONU DAĞILIMI

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, sınav başvurusunu tamamlayan binlerce aday, 'DGS giriş belgeleri açıklandı mı, DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte DGS 2022 tarihi ve sınava dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:30
DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022 | DGS ne zaman, saat kaçta? DGS kaç soru, kaç dakika? DGS KONU DAĞILIMI

DGS giriş yerlerinin belli olup olmadığı ve DGS 2022 tarihi binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar, 'DGS giriş yerleri açıklandı mı, DGS kaç soru ve kaç dakika?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya devam ederken; DGS 2022'nin tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları haberimizde...

DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih henüz verilmedi fakat geçtiğimiz yıllarda sınav giriş yeri belgesi sınava 10 gün kala açıklanmıştı. Bu nedenle, adayların 24 Temmuz 2022'de sınav giriş belgelerine erişim sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Sınava girecek adaylar, giriş belgesi yayınlandığında, sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

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DGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek ve saat 10.15'te başlayacak.

DGS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

DGS 2022'de 100 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Geçmiş yıllarda, soru sayısı 120 adet ve süre 150 dakikaydı.

DGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

DGS KONU DAĞILIMI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

  • Sözcüğün Anlamı
  • Gerçek Anlam
  • Mecaz Anlam
  • Terim Anlam
  • Soyut – Somut Anlam
  • Nitel – Nicel Anlam
  • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
  • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
  • Eş anlamlı Sözcükler
  • Yakın Anlamlı Sözcükler
  • Karşıt Anlamlı Sözcükler
  • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
  • Söz Sanatları
  • Benzetme (Teşbih)
  • Eğretileme (İstiare)
  • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
  • Değinmece (Kinaye)
  • Dokundurma (Tariz)
  • Mübalağa (Abartma)
  • Dolaylama
  • Güzel Adlandırma
  • Somutlama
  • Söz Öbekleri
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • İkilemeler
  • Pekiştirmeler
  • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

  • Cümlenin Yorumu
  • Cümle Vurgusu
  • Yakın Anlamlı Cümleler
  • Cümlenin İletisi
  • Cümle Analizi
  • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
  • Kesin Yargı
  • Cümlenin Yapısı
  • Eksiltili Cümleler
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Cümlenin Anlamı
  • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

  • Öyküleyici Anlatım
  • Betimleyici Anlatım
  • Açıklayıcı Anlatım
  • Tartışmacı Anlatı
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Benzetme
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

  • Paragrafın İçeriği
  • Paragrafta Konu
  • Paragrafta Başlık
  • Paragrafta Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
  • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
  • Paragrafın Yapısı
  • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

  • Çıkarım Soruları
  • Sıralama Soruları
  • Yer-Konum Bildiren Sorular
  • Yer-Yön Bildiren Sorular
  • Özne-Nesne İlişkili Sorular
  • Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme
  • OBEB-OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyon
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Tablo - Grafik Yorumlama
  • Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları

  • Açılar - Üçgenler
  • Geometrik Kavramlar
  • Açılar
  • Üçgenler
  • Üçgen Çeşitleri
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Pisagor Teoremi
  • Öklid Bağıntıları
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Çokgenler - Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
  • Deltoid
  • Çember - Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Çemberde Benzerlik
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Denklemleri
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Küre

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