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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? | Kurban Bayramı ile 15 Temmuz birleştirilecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi?

'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusu gündemde yerini aldı, Temmuz ayında Kurban Bayramı nedeniyle tatile gidecekler ve Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ziyaret etmek için plan yapmak isteyenler, bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile Kurban Bayramı resmi tatilinin aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle, tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte Kurban Bayramı tatiline dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 12:23 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 12:34
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? | Kurban Bayramı ile 15 Temmuz birleştirilecek mi? 13-14 Temmuz tatil mi?

Müslüman alemi için önemli bir yeri olan Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak edilenler arasında yerini aldı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceği araştırılmaya başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiliyle birleştirilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arifesi cuma gününe denk geldiği için, 8 Temmuz Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek; Salı günü son bulacak.

Kurban Bayramı tatilinin, Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilip birleştirilmeyeceği; yani 13-14 Temmuz'un tatil olup olmayacağı merak edilirken; konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapılacak resmi açıklamanın ardından, detaylar haberimizde yer alacak.

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