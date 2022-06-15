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KPSS 2022 NE ZAMAN? | KPSS kaç soru, kaç dakika? KPSS kaç oturum olacak, hangi tarihlerde yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022'ye başvuru yapan milyonlarca aday, KPSS 2022 tarihlerini araştırmaya başladı. 'KPSS kaç soru, kaç dakika? KPSS kaç oturum, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaç sorudan oluşuyor, kaç alan var?' sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken, 2022 KPSS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 11:00
KPSS 2022 NE ZAMAN? | KPSS kaç soru, kaç dakika? KPSS kaç oturum olacak, hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS 2022 bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek ve devlet kadrosunda çalışma hayali kuran binlerce vatandaş için devam eden geri sayım nihayet son bulacak. Peki, KPSS 2022 ne zaman, kaç oturum olacak? KPSS genel kültür ve yetenek testi kaç soru, kaç dakika? İşte KPSS soru sayılarına ve sürelerine dair merak edilenler...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak.
  • KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.
  • KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

İKİNCİ OTURUM

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NEDİR?

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından sorular yöneltilir.

Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlenir. Tek istisna, İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilmesidir.

ÖABT TESTİ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve adaylara verilen süre 120 dakikadır.

ÖABT NEDİR?

ÖABT, öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği sınav olarak bilinmektedir. Toplam 75 sorudan oluşan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 18 farklı alanda uygulanmaktadır.

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ÖABT dışında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri testine de girmelidir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi lisans düzeyinde yapılmaktadır ve konuları da sınavın alanına uygun hazırlanmaktadır.

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