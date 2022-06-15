GES TALEP TOPLAMA | Gelire Endeksli Senet talep toplama ne zaman yapılacak? Hangi bankalarla yapılacak?

Gelire Endeksli Senet (GES) sisteminde telep toplama işlemi ile ilgili son dakika gelişmeleri sürüyor. Türk Lirası yatırımını teşvik etmek için getirilen GES için talep toplama tarihi merak ediliyor. Peki, Gelire Endeksli Senet talep toplama ne zaman yapılacak?

GELİRE ENDEKSLİ SENET TALEP TOPLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde talep toplanacak. Senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

İLAVE GETİRİ İMKANI SUNUYOR!

GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

HANGİ BANKALAR ARACILIĞI İLE TOPLANACAK?

Gelire Endeksli Senetlerin arzı için yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talepte bulunabilecek. Talep toplama işlemi bir hafta sürecek. Talepler üç kamu bankası aracılığıyla toplanacak.

GES NE KAZANDIRIYOR? İŞTE ORANLAR...

Senetler 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına yatırılacak. GES, dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5,32 oranında getiri kazandıracak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,04 olacak. 6 ay vade ile sunulan senetlerde ise 3 ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Yatırımcı ilk ödemesini 23 Eylül'de kazanacak.

GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES) NEDİR, NE İŞE YARAR?

Gelire endeksli senetler (GES), Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen senetler olarak bilinmektedir.

Gelire endeksli senetler (GES), vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak sunulmaktadır.