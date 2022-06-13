VİZESİZ ÜLKELER | Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? 2022 güncel liste...

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER - Sabah'ın haberine göre, 2022 yılında tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için müjdeli bir haber daha geldi. Bir ülke daha vizesiz seyahat için kapılarını vatandaşlarımıza açtı. Özellikle Kurban Bayramı'nda yurt dışında tatil yapmak isteyenler bu habere oldukça sevinecek. Sizler için vizesiz gidilebilecek ülkelerin ve o ülkeler ile ilgili detayların listesini hazırladık.
AZERBAYCAN
Kardeş ülke Azebaycan'da tatil yapmak isteyen veya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız, 90 gün vizesiz olarak uçak bileti ve pasaportu ile seyahat edebilir. Başkenti Bakü olan Azerbaycan'ın para birimi Azerbaycan Manatı'dır. Şah Pilavı, Piti, Dolma, Düşbere,Şekerbura, Qoğal, Dovğa, Levengi, Qutab gibi yiyecekleri meşhurdur.
GÜRCİSTAN
Sınırımızda yer alan Gürcistan 365 gün seyahat edilebilecek yerlerden biridir. Pasaporta ihtiyaç duymadan sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile giriş yapılabilmektedir. 3,7 milyon nüfüsu bulunan Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve sınırımızda bulunan Batum en çok ziyaret edilen şehirleridir. Hinkali, Acaruli Haçapuri, Haçapuri, Lobio, Çurçhela, Ponçiki ve çaça en meşhur yemeklerindendir.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)
Yavru Vatan Kıbrıs, sadece kimlikle seyahat edilebilen oldukça turistik bir ülkedir. Gösterişli otelleri ve muazzam güzellikteki Akdeniz ile Türk vatandaşlarının gözdesidir. Başkenti Lefkoşa'dır. Kıbrıs'ın en meşhur yemekleri, şeftali kebabı, kleftiko, hellim peyniri, Kıbrıs kahvesi, Kıbrıs tatlısı, köfte ve kolakastır.
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.
UKRAYNA
Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle uçuşlar, giriş ve çıkışlar ülkeye girişe engel olabilir.
ANDORRA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
ARJANTİN
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
ARNAVUTLUK
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BAHAMALAR
240 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BAHREYN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BARBADOS
180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BELARUS
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BELİZE
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BOLİVYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BOSNA-HERSEK
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
BOTSVANA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BREZİLYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
BRUNEİ
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
COOK ADALARI
31 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
DOĞU TİMOR
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
DOMİNİKA
21 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
EKVADOR
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
EL SALVADOR
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
ENDONEZYA
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
FAS
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
FİJİ
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
FİLDİŞİ SAHİLİ
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
FİLİPİNLER
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
FİLİSTİN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
GUATEMALA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
GÜNEY AFRİKA
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
GÜNEY KORE
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
HONDURAS
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
HONG KONG
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
IRAK
10 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
İRAN
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
JAMAİKA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
JAPONYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KAMBOÇYA
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KARADAĞ
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KATAR
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KENYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KIRGIZİSTAN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KOSOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
KOMOR ADALARI
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KOSTA RİKA
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KUVEYT
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
LÜBNAN
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
MADAGASKAR
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
MAKAU
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
KUZEY MAKEDONYA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MALDİVLER
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
MALEZYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
MAURİTİUS
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MEKSİKA
180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
MOĞOLİSTAN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
NEPAL
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
NİKARAGUA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
NİUE
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
ÖZBEKİSTAN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
PALAU
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
PANAMA
180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
PARAGUAY
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
PERU
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAO TOME VE PRINCIPE
15 gün için vizesiz
SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAINT LUCIA
42 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
SAINT VINCENT VE GRENADINLER
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
SENEGAL
Online vize
SEYŞELLER
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
ŞİLİ
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
SRİ LANKA
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
SOLOMON ADALARI
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
SİNGAPUR
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
SVAZİLAND
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
TACİKİSTAN
60 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
TAYLAND
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
TANZANYA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
TAYVAN
30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.
TOGO
Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.
UMMAN
Sınır kapısında 30 günlük vize
VENEZUELA
90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.