ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE ZAMAN GELECEK? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? | ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA

'Asgari ücrete zam gelir mi, asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin henüz net bir açıklama bulunmasa da, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" diyerek beklentilere dahil sinyali verdi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir" diyerek konuya dikkat çekmesi, Temmuz'da yapılması beklenen zam iddialarını güçlendirdi. İşte asgari ücrette son açıklamalar ve son dakika gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, beraberinde asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorularını da beraberinde getirdi. Yetkililerden, konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi fakat Başkan Erdoğan ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları asgari ücrete zam iddialarını güçlendirdi.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, yeni asgari ücret zammı hesap tablosu 6 aylık enflasyon beklentisine göre şöyle belirlendi:

ASGARİ ÜCRET 6.989,1

SGK PRİMİ %14 978,47

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89

KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36

NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72

ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ 2022 ZAMMINA DAİR YAPILAN AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Tüm artışlar, düzenleme yapıldıktan sonra sene başında tüm çalışanlar ve emeklilerimizi ilgilendirecek düzenlemeyi hayata geçiririz diye umut ediyoruz. Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR, MAAŞLAR KAÇ TL OLUR?

2022 Ocak ayı itibarıyla geçerli asgari ücret 4.253 Türk Lirası. Bu durumda asgari ücrete;

%25 zam gelirse maaşlar 5.316 TL

%30 zam gelirse maaşlar 5.528 TL

%35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL

%40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL

%45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL

%50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON FARKI MASADA

Asgari ücrete, emekli ve memurlara olduğu gibi yılın ilk 6 ayının enflasyon oranı zammı uygulanması gündemde yerini aldı. Net asgari ücret için 'olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilme ihtimali tartışılırken; 6 aylık enflasyon oranına göre asgari ücret zammının nasıl hesaplanacağı araştırılmaya başladı.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?