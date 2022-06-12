Haberler Haberler KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022 | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022 | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'nın hangi gün ve ne zaman olduğu gündemde yerini aldı.Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte, vatandaşlar 'Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek, tatil birleştirilecek mi?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2022 Kurban Bayramı tatiline dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 13:50
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022 | Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak?

Müslüman alemi için oldukça önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı ve Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yerini aldı. '2022 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?' sorularının cevabını arayan vatandaşlar için 2022 Kurban Bayramı hakkında detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arİfe günü cuma gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek. Salı günü son bulacak.

Bayram Tatilinin diğer haftayla birleştirilip uzatılma ihtimali merak edilirken; konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılacak açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak...

DİĞER
UEFA Uluslar Ligi İngiltere - İtalya maçı özeti: İngiltere 0-0 İtalya (MAÇ SONUCU) | 2022
Baba Vanga 2022 kehanetiyle kan dondurdu! 'Kör Kahin'e göre yeni felaket kapıda: "2022'de uzaylılar ve ikinci ölümcül virüs..."
Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı
Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
En yakın kandil ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Uluslar Ligi'nde Ali Palabıyık'a görev! UEFA Uluslar Ligi'nde Ali Palabıyık'a görev! 13:45
Menajeri transferi açıkladı! "Fenerbahçe istiyor" Menajeri transferi açıkladı! "Fenerbahçe istiyor" 13:35
Makedonya - Cebelitarık maçı saat kaçta? Makedonya - Cebelitarık maçı saat kaçta? 13:28
Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken... Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken... 12:51
Gürcistan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Gürcistan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 12:43
Yunanistan - Kosova maçı saat kaçta? Yunanistan - Kosova maçı saat kaçta? 12:35
Daha Eski
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 12:26
Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse... Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse... 11:53
Jorge Jesus William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye istiyor! Sebebi... Jorge Jesus William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye istiyor! Sebebi... 11:40
Slovenya - Sırbistan maçı saat kaçta? Slovenya - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:10
Norveç - İsveç maçı saat kaçta? Norveç - İsveç maçı saat kaçta? 10:36
Fırtına'nın gözdesinden flaş açıklama! Fırtına'nın gözdesinden flaş açıklama! 10:35