Haberler Haberler BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Babalar Günü Haziran ayının kaçında, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Babalar Günü Haziran ayının kaçında, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı ve vatandaşlar Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu, Babalar Günü'ne kaç gün kaldığını araştırmaya koyuldu. Her yıl Haziran'ın 3. Pazar gününde kutlanan Babalar Günü'nün 2022 yılında hangi güne denk geldiği, ayın kaçında kutlanacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 Babalar Günü'ne dair merak edilenler ve Babalar Günü'nün tarihçesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 13:50
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Babalar Günü Haziran ayının kaçında, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü'nde babasına hediye almak ya da babasını farklı bir sürprizle mutlu etmek isteyenler, Babalar Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, 2022 Babalar Günü ne zaman kutlanır, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü bu yıl Haziran ayının kaçında kutlanacak? İşte Babalar Günü tarihi ve tarihçesi!

2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HAZİRAN'IN KAÇINDA?

Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Yani Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'a denk gelmiş olacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıdır ve Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmektedir... Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüttüğünden; Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemediğinden Haziran ayının 3. Pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenle, Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının 3. Pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

DİĞER
Garip'in Fatoş'u son hali ile "Vay be" dedirtti! Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u Ece Alton değişimi ile herkesi şoke etti
Baba Vanga 2022 kehanetiyle kan dondurdu! 'Kör Kahin'e göre yeni felaket kapıda: "2022'de uzaylılar ve ikinci ölümcül virüs..."
Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı
Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
En yakın kandil ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Uluslar Ligi'nde Ali Palabıyık'a görev! UEFA Uluslar Ligi'nde Ali Palabıyık'a görev! 13:45
Menajeri transferi açıkladı! "Fenerbahçe istiyor" Menajeri transferi açıkladı! "Fenerbahçe istiyor" 13:35
Makedonya - Cebelitarık maçı saat kaçta? Makedonya - Cebelitarık maçı saat kaçta? 13:28
Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken... Larin sürpriz transfer yapabilir! Başakşehir ve Fenerbahçe derken... 12:51
Gürcistan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Gürcistan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 12:43
Yunanistan - Kosova maçı saat kaçta? Yunanistan - Kosova maçı saat kaçta? 12:35
Daha Eski
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 12:26
Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse... Aslan bir taşla iki kuş vuracak! Yunus Akgün giderse... 11:53
Jorge Jesus William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye istiyor! Sebebi... Jorge Jesus William Carvalho'yu Fenerbahçe'ye istiyor! Sebebi... 11:40
Slovenya - Sırbistan maçı saat kaçta? Slovenya - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:10
Norveç - İsveç maçı saat kaçta? Norveç - İsveç maçı saat kaçta? 10:36
Fırtına'nın gözdesinden flaş açıklama! Fırtına'nın gözdesinden flaş açıklama! 10:35