Haberler Haberler POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022 | POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022 | POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

28. Dönem POMEM sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı.Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak mülakat sonuçları için geri sayım devam ederken, adaylar 'POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, POMEM mülakat sonuçlarına nereden bakılır? POMEM 2022 sorgulama ekranına nasıl erişim sağlanır?' soruları gündemde yerini aldı. İşte 2022 POMEM mülakat sonuçlarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:40
POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022 | POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını bekleyen 10 bin aday için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve adaylar, mülakat sonuçlarını öğrenmek için sorgulamalara başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sayfasından ilan edilen sonuçların ne zaman açıklanacağı, sonuçlara nasıl erişim sağlanacağı araştırılıyordu. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı gerçekleştirecek POMEM'in polis memuru ve komiser yardımcısı rütbeleri için yapılan mülakat sonuçları belli oldu. İşte detaylar!

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı!

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı kabul edilen adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

POMEM 2022 MÜLAKAT SONUCU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

Ayrıca adaylara posta yolu veya farklı iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle, internetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliği taşımaktadır.

POMEM 2022 MÜLAKAT SONUCU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL UYGULANIR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmektedir.

POMEM NEDİR?

POMEM; Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.
Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

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