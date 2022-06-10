GELİRE ENDEKSLİ SENET NEDİR? | GES uygulaması nedir, GES talep işlemleri nasıl yapılır, talep toplama ne zaman başlayacak?

'GES nedir, gelir endeksli senet uygulaması nedir, ne işe yarar? GES talep toplama ne zaman başlayacak, nasıl işlem yapılır?' soruları gündemde yerini aldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni uygulamanın detayları ve gelire endeksli senede dair merak edilenler...

GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES) NEDİR, NE İŞE YARAR?

Gelire endeksli senetler (GES), Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenen senetler olarak bilinmektedir.

Gelire endeksli senetler (GES), vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak sunulmaktadır.

GES GETİRİSİ NE KADAR OLUR?

GES'lerin getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin gelirlerine göre belirlenmektedir. Bu uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesini amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, GES'lere konu Kamu İktisadi Teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GES UYGULAMASI İÇİN TARİH VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve detayları ilan edildi. Açıklama şöyleydi:

"Bugün (09.06.2022) Bakanlığımızın resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir.

Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ila çarpılması yoluyla belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."