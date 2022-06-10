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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Babalar Günü Haziran ayının kaçında, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı ve vatandaşlar Babalar Günü'nün ne zaman olduğunu, Babalar Günü'ne kaç gün kaldığını araştırmaya koyuldu. Her yıl Haziran'ın 3. Pazar gününde kutlanan Babalar Günü'nün 2022 yılında hangi güne denk geldiği, ayın kaçında kutlanacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 Babalar Günü'ne dair merak edilenler ve Babalar Günü'nün tarihçesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:40
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2022 Babalar Günü Haziran ayının kaçında, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü'nde babasına hediye almak ya da babasını farklı bir sürprizle mutlu etmek isteyenler, Babalar Günü'nün ne zamana denk geldiğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, 2022 Babalar Günü ne zaman kutlanır, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü bu yıl Haziran ayının kaçında kutlanacak? İşte Babalar Günü tarihi ve tarihçesi!

2022 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HAZİRAN'IN KAÇINDA?

Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Yani Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran'a denk gelmiş olacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıdır ve Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmektedir... Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüttüğünden; Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemediğinden Haziran ayının 3. Pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenle, Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının 3. Pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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