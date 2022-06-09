Haberler Haberler SİGARAYA ZAM MI GELDİ? | 27 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına ÖTV zammı ne zaman yansıyacak, ne kadar zam gelecek?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? | 27 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına ÖTV zammı ne zaman yansıyacak, ne kadar zam gelecek?

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun akabinde sigara zammı ve sigara fiyatlarında son durum vatandaşların gündeminde yerini aldı. 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları kaç TL?' sorularının cevabı arama motorlarında araşıtırılmaya devam ederken; 2022'nin ilk aylarından itibaren 3 kez zamlananan tütün ürünlerinin fiyatlarında yaşanan 8 liralık artışın detayları ve sigaraya gelecek yeni zammın satış fiyatlarına ne zaman yansıyacağına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 15:50
SİGARAYA ZAM MI GELDİ? | 27 Mayıs sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına ÖTV zammı ne zaman yansıyacak, ne kadar zam gelecek?

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırılmasına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl olarak belirlendi. Yapılan bu artış, "27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? ÖTV zammı sigara satış fiyatlarına ne zaman yansıyacak, sigaraya zam ne zaman gelecek? Sigaraya zam mı geldi?' sorularını beraberinde getirdi. İşte sigara zammına dair son gelişmeler ve 27 Mayıs sigara fiyatlarında son durum...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ, NE ZAMAN GELECEK?

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL'ye çıkarıldı.

Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

Bu artışın ardından, sigara satış fiyatlarına yansıyacak zammın ne zaman başlayacağı ve sigara fiyatlarında ne kadar artış yaşanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Sigara firmalarının etiket fiyatlarına yansıtacağı artış, yapılan açıklamaların ardından belli olacak ve sigarada güncel fiyatlar haberimizde yer alacak.

SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının ardından, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşandı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Yapılan ÖTV zammının ardından, sigaraya yeni bir zam beklenirken; bu artışın ne kadar olacağı ve ne zaman yapılacağına dair detaylar, gelişmelerle birlikte haberimizde yer alacak.

27 MAYIS 2022 - SİGARA FİYAT LİSTESİ

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL

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