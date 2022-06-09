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KİRA ARTIŞ ORANI 2022 - Kira artış miktarında sabit oran nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ev kira artış miktarlarına dair yaptığı son açıklamanın ardından, vatandaşlar belirlenen sabit orana göre kira hesaplamak için araştırmalara başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır, mevcut kira tutarının yüzde 25'i nasıl hesaplanır? Kira hesaplamak için ne yapmak gerekir? İşte sabit kira artış oranında hesaplama formülü...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:00
KİRA ARTIŞ ORANI 2022 - Kira artış miktarında sabit oran nasıl hesaplanır? Kira artış oranı hesaplama!

Konut kiralarında yaşanan yüklü artışların ardından Bakanlıklar devreye girerek konuyla ilgili çalışma başlattıklarını paylaşmışlardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamayla birlikte, konunun detayları belli oldu ve kira zammı hesaplamak isteyen vatandaşlar, sabit oranın nasıl belirlendiğini araştırmaya başladı. Peki, kira artış oranı kaç oldu, ne kadar zam yapılabilir? İşte 2022 kira artış miktarlarında sabit oran kira zammı hesaplamak için bilinmesi gerekenler..

Konut kiralarında yüzde 25'i geçmeyecek zam düzenlemesi yolda! Devamını Oku BUNU DA OKU

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira artış oranında belirleyici olan enflasyonun her ay açıklanmasının ardından, bir sonraki ayın kira artış miktarı da belirleniyordu. Son dönemde önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kira fiyatlarında bir düzenlemeye gidildi ve hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için sabit orana gidilmesine karar verildi. Bakanlıkların yaptığı çalışmanın neticesinde, aylık kira artışına yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak maksimum zam oranının yüzde 25 olmasına karar verildi. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise şöyle:

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 250

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 500

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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