Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:05 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 19:00
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jesus 9 ismin biletini kesti! Bomba transfer için Lugano devrede!
Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu: "1 ev ve 14 araç sattım haklarını helal etsinler"
İngilizler ve Almanlar seçimi bekliyor! O ismin peşinde düştüler
Fırtına'da sol bek operasyonu başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erden Timur Dursun Özbek'in proje önceliklerini açıkladı Erden Timur Dursun Özbek'in proje önceliklerini açıkladı 19:16
Mesuıt Özil'den yönetimi çıldırtan hareket! Mesuıt Özil'den yönetimi çıldırtan hareket! 18:29
Liverpool'dan Nunez harekatı! Liverpool'dan Nunez harekatı! 18:16
Jesus'tan şampiyonluk hamlesi! 3 bomba birden Jesus'tan şampiyonluk hamlesi! 3 bomba birden 18:06
Fırtına'da sol bek operasyonu başladı! Fırtına'da sol bek operasyonu başladı! 17:42
Başakşehir 23'lük stoperin peşine düştü Başakşehir 23'lük stoperin peşine düştü 17:00
Daha Eski
Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı 16:48
İstanbulspor Korkmaz'la devam ediyor! İstanbulspor Korkmaz'la devam ediyor! 16:35
Galatasaray'da başkan adayları açılışta bir araya geldi Galatasaray'da başkan adayları açılışta bir araya geldi 16:30
Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu! Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu! 16:26
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:54
Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi! Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi! 15:48