BİM açılış saati | BİM saat kaçta açılıyor? BİM A101 ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.