ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'Temmuz'da asgari ücrete zam' iddiasında ilk sinyal!

'Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek?' soruları gündemde yerini aldı. Başkan Erdoğan'dan konuya ilişkin henüz net bir açıklama gelmese de, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" diyen Başkan Erdoğan'ın sözleri ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." diyerek konuya dikkat çekmesi, Temmuz'da yapılması beklenen zam iddialarını güçlendirdi. İşte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar ve son dakika gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, beraberinde asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorularını da beraberinde getirdi. Yetkililerden, konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi fakat Başkan Erdoğan ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları asgari ücrete zam iddialarını güçlendirdi.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, yeni asgari ücret zammı hesap tablosu 6 aylık enflasyon beklentisine göre şöyle belirlendi:

ASGARİ ÜCRET 6.989,1

SGK PRİMİ %14 978,47

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89

KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36

NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72

ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ 2022 ZAMMINA DAİR YAPILAN AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim"

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR, MAAŞLAR KAÇ TL OLUR?

2022 Ocak ayı itibarıyla geçerli asgari ücret 4.253 Türk Lirası. Bu durumda asgari ücrete;